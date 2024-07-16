В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

Президент России Владимир Путин пожелал проехать за рулем по новому, последнему участку трассы М-11. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства во вторник, 16 июля, также намерен открыть ряд дорожных объектов.

Путин сам проедет за рулем по участку северного обхода Твери, подчеркнул Песков.

Накануне российский президент по видеосвязи принял участие в запуске новых промышленных объектов в Донецкой народной республике (ДНР).