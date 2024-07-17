В России стали брать меньше автокредитов

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первый месяц лета банки выдали 106,5 тысячи займов на покупку автомобилей на общую сумму 168,4 миллиарда рублей. Количество кредитов уменьшилось с мая, когда был достигнут локальный максимум. И эксперты ожидают дальнейшего падения спроса, если власти не решат вопрос с господдержкой.

© BMW

Порядка трех четвертей кредитов россияне взяли на новые автомобили, остальные — на подержанные. Средняя сумма кредита при этом почти одинаковая в обоих случаях и составляет около 1,5 миллиона рублей.

А вот сроки разные: займы на машины с пробегом выдавали в среднем на 76 месяцев, а на новые — на 69 месяцев. Заметно различается и ставка, которая для новых машин составила 18,25 процента годовых, а для поддержанных — более 23 процентов.

Объясняется это особыми условиями кредитования, которые предлагают производители при покупке новых автомобилей, а также политикой банков, для которых покупатели новых машин надежнее.

В Россию могут запретить ввозить старые машины

Утильсбор для электрокаров и гибридов вырастет до 2 миллионов рублей

В России впервые за пять месяцев упали продажи автомобилей с пробегом

Однако ожидается, что доля кредитов на машины с пробегом будет расти. Причин несколько: повышение утильсбора, сохраняющееся недоверие к китайскому автопрому и исчерпанные средства госпрограмм льготного автокредитования. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассчитывает на дофинансирование программы в этом году, но на данный момент с продажами «все хорошо, если говорить про АвтоВАЗ».

За первую половину года россияне потратили на покупку автомобилей около 6,9 миллиарда рублей. Только 37 процентов от этой суммы ушло на новые авто.

Что там у китайцев: новинки из КНР