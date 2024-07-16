В Белоруссии начали производить седан Geely Emgrand

На заводе "Белджи" стартовало производство седанов Geely Emgrand. Как уточняет портал Quto, автомобили изготавливают методом крупноузловой сборки: поступившие на предприятие сваренные и окрашенные кузова "обрастают" деталями. В будущем седаны будут выпускать под брендом Belgee.

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В топовом исполнении Geely Emgrand оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем на 122 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Более бюджетные версии имеют 5-ступенчатую МКП.

В начальной комплектации Standart стоимость автомобиля стартует от 2 009 990 рублей (столько же стоит топовая, но с подобным оснащением Lada Vesta). В базе имеются подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы.

Ранее "РГ" писала о Lada Vesta, за которой в Беларуси выстраиваются очереди.