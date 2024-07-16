Путин рассказал о преимуществе новой дороги М-11

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» сократится почти на час благодаря новому обходу Твери. Об этом завил президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка трассы. Об этом сообщает ТАСС

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Президент России Владимир Путин приехал на открытие участка трассы М-11 «Нева» — северного обхода Твери и обхода Тольятти — за рулем Lada Aura.

Как сообщают «Известия», во время выступления Путин также заявил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий для роста всей экономики РФ. Открывая новые трассы, Россия делает еще один шаг к укреплению логистики и развитию новых транспортных коридоров.

Кроме того, властями планируется развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север-Юг», развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности. Путин также выразил уверенность, что «Автодор» справится с работой в новых регионах России.