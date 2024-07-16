В Белоруссии подешевел «идеальный автомобиль для такси»

В Белоруссии электровэн FAW Bestune NAT подешевел до уровня Lada Vesta. Bestune NAT планировали собирать... в городе Энгельс Саратовской области, но проект заглох. Между тем, белорусские таксопарки весьма охотно приобретают этот автомобиль. Его главная особенность — в сдвижной задней двери по правому борту кузова, что делает посадку пассажжиров максимально удобной.

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Салон этой машины занимает 64% от общей длины, благодаря чему внутри очень просторно. При этом немалая высота (1 680 мм) позволила организовать этакий амфитеатр, чтобы задние пассажиры сидели выше и видели происходящее вокруг.

Запас хода по циклу NEDC — 425 километров, а батарею можно пополнить до 80% всего за полчаса. Как выяснила редакция Quto, у наших соседей такой электровэн сейчас подешевел до 65 990 белорусских рублей (1 813 000 российских).

Это официальные поставки, так что покупатель может рассчитывать на полноценную гарантию. На сам автомобиль гарантия составляет 3 года и 150 000 километров, а на электромотор и батарею — 5 лет и 400 000 км.

Между тем, в Белоруссии начали выпуск седанов Geely Emgrand: прежде дилеры получали машины китайской сборки.