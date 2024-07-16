Уже в этом году возможно повышение утильсбора на 70–85%

Ставка утильсбора в России может быть повышена до 85%. Проект постановления правительства, подготовленный Министерством промышленности и торговли РФ, предполагает индексацию ставки утилизационного сбора уже в 2024 году в среднем до 85% с последующим ежегодным повышением на 10-20% до 2030 года. Документ, в случае его принятия, вступит в силу с 1 октября 2024 года.

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Изменения также коснутся некоторых видов дорожно-строительной техники, но в этом случае утильсбор предлагается индексировать с 2025 года с ежегодным увеличением ставки на 15%.

В ведомстве заверяют, что повышение утильсбора существенно поддержит отечественный автомобильный рынок, при этом не влияя на стоимость автомобилей за счет реализуемых мер господдержки.

На прошлой неделе глава РОАД выступил за отмену утильсбора для машин из Китая. Алексей Подщеколдин, выступая на отчётном мероприятии ассоциации, высказал мнение, что отказ от утильсбора для китайских брендов приведёт к появлению новых участников на российском авторынке. Повышение утильсбора, по его мнению, не будет эффективной мерой для поддержки отечественного автомобильного производства. По статистике РОАД, в настоящий момент китайские легковые машины занимают около 50% российского авторынка, в грузовом сегменте эта доля выше — около 60%.