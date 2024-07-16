Porsche Panamera установил рекорд, обогнав Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+

Спорткар Porsche Panamera установил новый рекорд на Нюрбургринге. Еще не представленная официально новая версия Panamera с гибридной силовой установкой на базе V8 проехала круг на легендарной трассе за рекордные 7 минут 24,17 секунды.

© За рулем

Предсерийная гибридная модель Porsche Panamera стала самым быстрым автомобилем представительского класса, который тестировали на Нюрбургринге. Porsche не раскрывает характеристики спорткара, но известно, что он оснащен 21-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и революционной подвеской Active Ride, которая впервые дебютировала на Panamera в начале этого года.

Установивший рекорд автомобиль оказался примерно на три секунды быстрее предыдущего рекордсмена в лице четырехдверного Mercedes-AMG GT63 S.