Президент России Владимир Путин оценил новую Lada Aura, за рулем которой он приехал на церемонию открытия нового участка трассы М-11 «Нева». Как сообщает Telegram-канал Shot, российский лидер назвал ее «хорошей машиной».

Северный обход Твери открыли сегодня. Ввод этой дороги завершает строительство трассы из Москвы в Санкт-Петербург. Как отмечал Путин, теперь время в пути между двумя городами сократится почти на час.

Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

Когда президент спускался со сцены, журналист канала спросил у него, как он оценивает Lada Aura.

«Хорошая машина», — сказал Путин, подняв большой палец руки вверх.



Напомним, что Lada Aura впервые представили 8 июня 2023 года. Она оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Серийный выпуск Aura начнется осенью 2024 года. Как заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, цена новинки будет существенно превышать 2 млн рублей.