Итальянцы хотят продать китайцам ненужные автобренды

Китайцы могут получить права на ряд итальянских автомобильных брендов. Как сообщает Il Sole 24 Oro, правительство Италии рассматривает возможность конфискации прав на неиспользуемые автомобильные товарные знаки с последующей продажей их заинтересованным китайским компаниям — при условии, что они откроют в стране представительства и локализуют производство. В частности, речь идет о двух брендах, Innocenti и Autobianchi, которые принадлежат концерну Stellantis и не использовались с 90-х годов прошлого века.

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Il Sole 24 Oro пишет, что власти Италии рассматривают для продажи китайцам бренды, которые не использовались как минимум пять лет, однако эта инициатива пока лишь обсуждается. В публикации упоминаются две автомобильные марки, которые итальянские власти потенциально могут предложить китайцам. Первая — это Autobianchi, существовавшая с 1955 по 1995 год и выпускавшая модели среднего класса на агрегатах Fiat. В 1968-м была продана Fiat и начала выпуск седана A111, который обрел популярность и продавался на экспортных рынках мод брендом Lancia.

Ходили слухи, что Autobianchi может быть возрождена для конкуренции c Dacia — итальянцы рассматривали вариант выпуска семейства бюджетных автомобилей для рынков Восточной Европы. Однако этого так и не произошло, и теперь Autobianchi может быть продана китайцам.

Та же участь может постигнуть и другой «спящий» итальянский бренд — Innocenti. Он в свою очередь запомнился сотрудничеством с компанией British Leyland, в рамках которого по лицензии собирали английские автомобили. Плодом этого партнерства стал хот-хэтч Innocenti De Tomaso Mini 1977 года.

Ранее стало известно, что итальянскую фирму DR Automobiles оштрафовали на шесть миллионов евро за то, что та переклеивала шильдики на автомобилях, ввезенных из Китая, и продавала их под видом своих. DR Automobiles обвинили в том, что она осознанно вводила клиентов в заблуждение, не уточняя происхождения моделей DR и Evo. На самом же деле это были Chery Tiggo 2 и Tiggo 4.