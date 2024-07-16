Kia жестко тестирует новый Tasman: испытания пикапа сняли на видео

Компания Kia несмотря на то, что дебют пикапа Tasman состоится только в следующем году, уже начала тизерную кампанию. Один из её эпизодов касается испытаний автомобиля.

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Kia опубликовала видеоанонс, в котором заявляет, что пикапу Tasman уготовано 18 тысяч испытательных сессий и даже больше. Более подробно и обстоятельно пообещали рассказать 22 июля.

Ранее "РГ" рассказывала, что Kia приступила к дорожным тестам Tasman, который он проходит в незатейливом камуфляже, скрывающим серийные элементы кузова.

Tasman создаётся, прежде всего, для рынка Австралии, но также будет представлен на Ближнем Востоке, Африке и родной Корее. Конкурентами пикапа выступают заслуженные игроки сегмента, таки как Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

Из технических моментов на данный момент известно лишь то, что Kia Tasman получит версию с дизельным двигателем.

Выход модели на рынок запланирован на следующий год.