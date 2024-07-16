Трассу М-12 продлят до Тюмени

Автомобильная трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

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«Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — рассказал чиновник.



16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 сократится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят три новые дороги.