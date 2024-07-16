Skoda готовит три новинки на 2025 год

Компания Skoda планирует представить в 2025 году как минимум три новинки: субкомпактный и самый доступный кроссовер, а также обновлённые Skoda Kushaq и Slavia, пишет Autocar India.

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Название нового "паркетника" пока неизвестно. Он окажется меньше Skoda Kushaq, примерно на 230 мм, за счёт более коротких задних дверей и свеса. Таким образом, новинка в длину не превысит четырёх метров.

Автомобиль получит литровый TSI в паре с МКП или классическим "автоматом" на выбор.

Конкурентов у "Шкоды" будет много: Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Brezza, Renault Kiger и Nissan Magnite. Их ценовой диапазон - 600-800 тысяч рупий (630-840 тысяч рублей).

В 2025 году выйдут обновлённые седан Skoda Slavia и кроссовер Kushaq, дебютировавшие три года назад. Модели получат пересмотренный дизайн, точечные изменения в салоне и расширенный список опций.