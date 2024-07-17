К дилерам поступили подешевевшие кроссоверы Forthing

Кроссоверы Forthing T5 EVO российской сборки по новой цене в 2 600 000 рублей поступили в дилерские центры. Напомним, что стоимость этой модели сократилась на 890 000 рублей благодаря увеличению объёмов производства на заводе в Калининграде.

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На данный момент Forthing T5 Evo российской сборки представлен в единственной комплектации Ixen. Как отмечают в компании, его рекомендованная розничная цена в 2 600 000 рублей ниже прямых конкурентов в лице Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus.

В движение Forthing T5 приводит 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель 4J15T с турбонаддувом. Это - ДВС, выполненный на основе технологий Mitsubishi. Его крутящий момент достигает 215 Нм, а мощность составляет 144 л.с. Заправлять этот двигатель можно бензином с октановым числом АИ-92. В паре с ДВС сочетается 6-ступенчатый классический автомат.