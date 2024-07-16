У Exlantix появятся дилерские центры в России

Бренд Exlantix официально откроет дилерские центры в России. Бренд в ближайшее время подпишет первые дилерские соглашения в российских регионах. Первыми свои двери откроют официальные дилерские центры откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Дилеры будут продавать автомобили, организуют сервисное обслуживание и даже будут устанавливать зарядные станции в частных домах владельцев.

© Quto.ru

Бренд в ближайшее время подпишет первые дилерские соглашения в российских регионах. Первыми свои двери откроют официальные дилерские центры откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Дилеры будут продавать автомобили, организуют сервисное обслуживание и даже будут устанавливать зарядные станции в частных домах владельцев.

Первые автоцентры откроются в ближайшие несколько месяцев. Каждый дилер будет располагать минимум тремя постами обслуживания в сервисных зонах.

Уникальной возможностью станет установка быстрых зарядок для электромобилей в частных домах покупателей.

Во всех центрах сети будут предлагаться гарантийное послепродажное обслуживание автомобилей, оригинальные запчасти, кузовной ремонт, дополнительное оборудование и аксессуары.

О появлении нового китайского бренда в России стало известно в начале этого года. В линейке производителя Chery, которому принадлежит Exlantix, новый суббренд стоит на ступень выше марки Exeed. В задачи нового подразделения входит создание высокотехнологичных электрокаров. Само название является производным от английского обозначения Атлантиды — Atlantis.

Затем весной Exlantix раскрыл характеристики седана EX для российского рынка. На Пекинском автосалоне «дочка» концерна Chery представила электрическое четырёхдверного купе. В нашей стране модель будет доступна с единственным вариантом силовой установки и системой полного привода, а старт продаж запланирован на середину 2024 года.