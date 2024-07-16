В России стартовали продажи новой версии кроссовера Exeed

В российские дилерские центры поступили кроссоверы Exeed RX с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на представителей дилерского центра «Санрайз Групп Пискаревский».

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«Версия с автоматической трансмиссией станет дополнительным преимуществом для кросс-купе RX. Мы считаем, что на эту версию будет приходиться около 30% в объеме продаж модели», – заявил директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов.



Цена автомобиля в единственной комплектации Premium составляет 5,55 млн рублей. Под капотом установлен безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., который, работая в паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач Aisin, позволяет Exeed RX разгоняться до 100 км/ч за 8,6 с.

До этого «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.