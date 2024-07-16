Кроссовер на базе Lada Vesta может получить турбомотор от Haval Jolion

Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники, АвтоВАЗ начал переговоры с китайским производителем Haval о поставке двигателей.

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По данным источника, ранее планировалось, что поставщиками турбированных двигателей могли стать компании Chery или Dongfeng, однако сейчас концепция поменялась. По информации Telegram-канала, компания Haval уже имеет локализованный двигатель, а также не боится возможных санкций. Наиболее вероятным вариантом для установки на Lada Vesta выглядит 1,5-литровый двигатель от Haval Jolion.

Предположительно, первой моделью, которая получит китайский мотор станет кроссовер на базе Lada Vesta. Сейчас машина проходит под кодовым названием «Проект HGH». Он активно проходит стадию индустриализации, в сентябре все детали должны быть «заморожены». Уже заказана основная штамповочная оснастка. Первые товарные машины должны появиться в начале 2026 года. Кроме того, как пишет «Русский автомобиль», компания Haval ведет переговоры с НАМИ о поставках трехлитровых двигателей GV6Z30 от модели Tank для автомобилей Aurus.