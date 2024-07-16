Эксперты уверены, что 118 из 137 китайских автопроизводителей закроются

Эксперты Alixpartners: 85% китайских автопроизводителей будут закрыты. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Alixpartners. Притом процессы слияния, поглощения и консолидации игроков будут происходить стремительно: на то, чтобы прибыльными остались только 19 компаний (из 137), достаточно лишь шести ближайших лет.

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Причиной столь жёсткого прогноза стали начавшиеся ценовые войны, когда производители электрокаров вынуждены постоянно снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Ведь гиганты вроде компании BYD могут откровенно демпинговать, компенсируя низкие цены своих машин за счёт больших продаж.

Более мелкие игроки рынка не имеют такой возможности. А, значит, вскоре начнут генерировать убытки, после чего последует неминуемое закрытие (или приобретение более успешным автоконцерном). Такая саморегуляция рынка, по прогнозам Alixpartners, должна произойти до 2030 года.

И продолжая тему электрической мобильности. В Белоруссии «идеальный автомобиль для такси» подешевел до 1 800 000 рублей: как выяснила редакция Quto, столько теперь стоит электровэн FAW Bestune NAT. Его главная особенность — в сдвижной задней двери по правому борту кузова.