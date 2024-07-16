Проезд по трассе М-11 «Нева» с учетом ее нового участка будет стоить от 3,2 тысячи рублей для легковых авто и от 6,6 тысячи для грузовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автодор».

Также в компании сообщили, что проезд по Северному обходу Твери обойдется в 540 рублей для легковых авто. Для грузовиков цена составит 970 рублей.

Во вторник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. На церемонию открытия Северного обхода он приехал на Lada Aura.

Путин рассказал о преимуществе новой дороги М-11

Открытие трассы в обход Твери обеспечит движение без светофоров между Москвой и Петербургом. Максимальная скорость движения на трассе - 110-130 километров в час, а протяженность трассы составляет более 600 километров. М-11 проходит через шесть регионов - Москву, Подмосковье, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области и Петербург.