Эксперты проверили безопасность популярных в России Mercedes-Benz, Renault и Skoda

Ассоциация Euro NCAP провела краш-тесты новых иномарок, популярных и в России. Специалисты разбили новые Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Passat, Skoda Kodiaq и Renault Duster. Все перечисленные автомобили раньше были бестселлерами российского рынка, и сегодня они так же доступны у отечественных дилеров. Кроме того, в испытания принял участие компактный Suzuki Swift. По итогам краш-теста японский хэтчбек c 1,2-литровым бензиновым мотором получил три звезды.

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Mercedes-Benz отправил на испытания дизельный полноприводный E-Class, представленный весной прошлого года. Стоимость подобного автомобиля у российских дилеров сегодня составляет около 13 миллионов рублей. В ходе краш-теста немецкая модель заработала максимальные пять звезд. Специалисты отметили высокий уровень защиты водителя и пассажиров практически при любых авариях вне зависимости от роста или позы посадки в машине.

Следующим на краш-тест вывели Volkswagen Passat девятого поколения, который выпускают в Словакии исключительно в кузове универсал. Модель недоступна на российском рынке. Автомобиль оценили на те же пять звезд. При этом эксперты высоко отметили работу систем безопасности модели.

Далее специалисты проверили безопасность полноприводного Skoda Kodiaq с гибридной силовой установкой мощностью 204 лошадиные силы. Помимо высокого уровня защиты водителя и пассажиров организаторы отметили, что, если кроссовер упадет в водоем, даже запертые изначально двери можно будет открыть после отключения электрики.

Еще одной популярной у россиян моделью, которую разбили в краш-тесте, стал Renault Duster. В испытаниях принял участие гибридный кроссовер в топовой комплектации, оснащенный 140-сильной установкой и системой полного привода. Несмотря на заявленные характеристики модель получила всего три звезды. Эксперты отметили плохую работу автоматических систем безопасности, а также высокий риск получения травм пассажиром при боковом ударе.

В середине июля новый Renault Duster уже выводили на краш-тест. Тогда румынский кроссовер провалил испытания.