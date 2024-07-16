Утильсбор для электрокаров и гибридов вырастет до 2 миллионов рублей

Согласно проекту постановления правительства о поэтапном повышении утилизационного сбора, с 1 января 2025 года за машины младше трех лет придется платить 667,4 тысячи рублей, старше — 1,17 миллиона. К 2030-му утильсбор за машины старше трех лет превысит два миллиона рублей.

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Минпромторг РФ опубликовал проекта постановления правительства о поэтапном повышении утилизационного сбора на электрические автомобили и гибриды. Согласно документу, платёж для юридических лиц, которые импортируют машины в Россию, к 2030 году вырастет до двух миллионов рублей, пишут «Известия». Сейчас размер утильсбора следующий: 32,6 тысячи рублей за электрокары и 122 тысячи за гибриды.

Очередное повышение утильсбора запланировано на 1 октября этого года. Оно коснется легковых и грузовых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но для электрокаров и гибридов ставки останутся прежними. А вот с 1 января 2025 года юрлицам придется платить в десятки раз больше: 667,4 тысячи рублей за автомобиль в возрасте до трех лет и 1,17 миллиона рублей — от трех лет и старше. К 2030-му утильсбор повысят до 1,17 и 2,06 миллиона рублей соответственно.

Что касается топливных машин с двигателями объемом от одного до двух литров, то коэффициенты утильсбора для них вырастут до 27,81 в 2024 году и до 58,62 к 2030-му. Получается, если сейчас нужно платить 300 600 рублей, то через пять с половиной лет — 1 172 400. Для машин с моторами 3.0—3.5 коэффициенты составят 89,73 и 189,17 соответственно, с ДВС объемом более 3,5 литра — 114,26 и 240,89.