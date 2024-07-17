Электромобили: продажи растут, но не достигают прогнозов

<p>В 2024 году рынок электрических и гибридных автомобилей показал <strong>значительный рост, </strong>хотя и не достиг предварительных прогнозов экспертов, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67523-gibridy-i-elektrokary-ne-opravdali-ozhidanija-analitikov" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>. Исследовательская компания Rho Motion зарегистрировала почти<strong> 7 миллионов продаж </strong>таких автомобилей в первые месяцы года, что на 20% больше, чем в прошлом году. Однако этот результат оказался <strong>ниже ожиданий</strong>.</p><p>Автомобили с батарейным питанием (BEV) занимают <strong>65% </strong>от общего числа продаж, в то время как гибриды с возможностью подзарядки (PHEV) составляют<strong> 35%</strong>. В связи с этими данными, аналитик Чарльз Лестер из Rho Motion скорректировал годовой прогноз, <strong>уменьшив </strong>ожидаемое количество проданных автомобилей до 16,6 миллионов, что на 5% меньше предыдущих оценок.</p><p><strong> Китай </strong>продолжает лидировать на рынке, с 4,1 миллионами зарегистрированных автомобилей, что на 30% больше по сравнению с первой половиной 2023 года. Европа показала небольшой рост, достигнув <strong>1,5 миллиона продаж, </strong>в то время как в Америке (США и Канада) продажи увеличились на 10%, достигнув 0,8 миллиона. В других регионах мира было зарегистрировано <strong>0,6 миллиона продаж</strong>, что на 26% больше, чем в прошлом году.</p><p>Рынок батарей также продемонстрировал <strong>рост</strong>, с увеличением спроса на 23% до 512 ГВт/ч, причём большую часть спроса (72%) обеспечивают<strong> подзаряжаемые автомобили</strong>. Китай занимает почти половину мирового спроса на батареи, подчёркивая своё лидерство в этой области. </p>