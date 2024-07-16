АвтоВАЗ отреагировал на информацию о моторах Haval для Lada

Официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский назвал информацию о том, что российская компания ведет переговоры с Haval о покупках двигателей для машин Lada "слухами".

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"Это странные слухи, которые мы не комментируем", - заявил он изданию "Газета.ru".

Ранее Telegram-канал "Русский автомобиль" сообщил, что российская компания хочет установить двигатель 1,5 литра от Haval Jolion на кроссовер на базе Lada Vesta. Первые товарные машины должны появиться в начале 2026 года.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания "зафиксировал дизайна" автомобиля, начала тендерные процедуры для поставщиков и ведёт работу по локализации компонентной базы, необходимой для ритмичного выпуска.

Несмотря на общность платформы B-Cross и Lada Vesta для новинки будет проведена масштабная модернизация, поэтому Соколов характеризует её как "практически новую".