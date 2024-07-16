Audi нашла замену А4

Audi представила новую линейку моделей A5. Отныне электрические модели обозначаются чётными числами (А2, А4, А6 и т.д.), а автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, — нечётными (А1, А3, А5 и т.д.). Так что линейка A5 — это прямой преемник модели А4. В гамму войдут седан и универсал, а также «подогретые» версии обоих.

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Известно, что базовый вариант новинки получит двухлитровую бензиновую турбочетвёрку отдачей 150 л.с., с которой работает 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод может быть только передним.

Для старших модификаций также заготовлен полноприводный вариант. Кроме того, в более мощных исполнениях двигателям ассистирует мягкогибридная установка, куда входит 24-сильный электромотор.

© Audi

© Audi

© Audi

Версии S5 полагается V6 объёмом 3,0 литра, что развивает 367 л.с. К нему прилагаются мягкогибридная приставка, спортивный дифференциал и полный привод. Коробка передач — 7-ступенчатый «преселектив».

И продолжая тему новинок. О том, что электрокар «Атом» встанет на конвейер через год, стало известно давно, а сейчас появились подробности. В частности, названа точная стоимость этого автомобиля.