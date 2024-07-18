АвтоВАЗ допустил новое повышение цен на автомобили «Лада»

АвтоВАЗ в текущем году уже пересматривал актуальную стоимость выпускаемых легковых автомобилей, в недавнем времени стало известно о том, что это было не последнее в 2024 году повышение цен.

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Так, согласно предоставленной информации, стало известно о том, что очередное изменение стоимости автомобилей Lada стоит ожидать уже в августе или сентябре. При этом также сообщается о том, что повышение будет в пределах инфляции. По аналогичному принципу происходило удорожание транспортных средств весной. Стоимость автомобилей Lada с начала текущего года выросла в среднем на 2,9%, что ниже российского уровня инфляции.

Также в компании сообщили о том, что скорее всего удорожание моделей Lada коснется только премиальных комплектаций, бюджетные версии по-прежнему останутся самыми доступными на российском автомобильном рынке.

Так, с начала текущего года модель LADA Niva Legend прибавила в цене 3,5%, в денежном выражении это составило 51 100 рублей, LADA Niva Travel стала дороже на 7% или 71 100 рублей. LADA Granta в кузове седан с автоматической трансмиссией получила прибавку в 50 000 рублей, повышение составило 4%, LADA Granta в кузове лифтбек увеличилась в цене на 2,3% или 30 000 рублей. При этом базовая комплектация LADA Granta, которая является самой дешевой в модельном ряду АвтоВАЗа, по прежнему реализуется по цене от 699 900 рублей.

LADA Niva Travel в текущем году одновременно стала дороже и дешевле, этот связано с оснащением новой мультимедийной системой LADA Enjoy Pro. Так, версия с новым оснащением стала стоить дороже на 23 000 рублей, а комплектация без неё, наоборот, стала доступней на 7 000 рублей.

АвтоВАЗ в настоящее время в условиях современного автомобильного рынка применяет различные рычаги увеличения продаж, среди которых на первом месте стоит усовершенствование актуального модельного ряда и выпуск новых моделей.