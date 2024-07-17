Audi представила лифтбек и универсал A5 – все подробности

Представлено новое семейство Audi A5. Audi отправила в отставку A4 в его топливной форме, а на замену приготовила новые A5 — лифтбек, который в компании называют седаном, универсал Avant и их «горячие» версии S5 и S5 Avant. Новинки на платформе Premium Platform Combustion (PPC) получили три варианта силовых установок, включая электрифицированные, усовершенствованную подвеску и медиасистему с тремя экранами. Стоимость в Германии будет стартовать с 45 200 евро — 4,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

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Начальные A5 и A5 Avant оснастят двухлитровым мотором TFSI мощностью 150 либо 204 лошадиные силы. Благодаря турбокомпрессору с изменяемой геометрией двигатель более экономичен, отмечают в Audi: расход топлива составляет от 6,6 литра на 100 километров. Пару агрегату составляет роботизированная коробка передач. Привод в 150-сильном варианте только передний, а в 204-сильном доступен и полный.

Другие варианты оборудуют гибридной системой MHEV plus с 48-вольтовым электрическим «довеском», добавляющим пару десятков сил на старте. Это дизельный мотор 2.0 на те же 204 силы (400 Нм), а также трехлитровый бензиновый V6 для S-версий, развивающий 367 сил.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

В связке с «шестеркой» идет переработанная коробка передач S tronic с двойным сцеплением, рассчитанная на больший крутящий момент (его Audi пока не раскрыла) и снижающая нагрузку на переднюю ось. Также есть дифференциал с векторизацией крутящего момента; привод полный.

Audi заверяет, что провела «обширную детальную работу» над подвеской, которую за доплату дополнят адаптивными амортизаторами, и рулевым управлением, ставшим «значительно точнее».

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Кластер из трех дисплеев в салоне Audi называет «цифровой сценой». В него входят 11,9-дюймовая приборная панель, центральный сенсорный монитор диагональю 14,5 дюйма и дополнительный экран для пассажира на 10,9 дюйма. Изображение на последнем можно скрыть от водителя.

Также в оснащение вошел настраиваемый проекционный дисплей, как у представленного в марте Q6 E-Tron. Еще одна платная опция — аудиосистема Bang&Olufsen с динамиками в подголовниках. А за отсек для беспроводной зарядки, встроенную навигацию и электропривод двери багажника доплачивать не придется. Другие подробности об оборудовании появятся позже.

Принимать заявки на новое семейство A5 начнут до конца июля, а поставки в Европе стартуют в ноябре нынешнего года.

Под индексом А5 теперь будут выпускать только четырехдверные модели. Прием заказов на купе предыдущей версии остановился на прошлой неделе. А с А4 компания попрощалась временно: такой индекс в будущем достанется электрокару, как и другие четные номера.