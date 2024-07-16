Автодилеры рассказали о повышении цен на автомобили

Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев заявил, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной резкого подорожания автомобилей в России. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Тюктеева, подорожание следует ожидать уже в начале осени, хотя повышение ставок вступит в силу только с 1 октября. Как предполагает эксперт, в среднем ставки вырастут на 250-350 тысяч рублей, а импортеры зарубежных автомобилей вряд ли станут брать на себя такую сумму.

«Таким образом, рекомендация здесь может быть только одна — все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой», — рассказал Тюктеев.



Ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили на 70–80%.