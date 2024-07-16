Lada Aura выпустят в особой комплекции для такси

Официальный представитель российской автокомпании Lada Сергей Ильинский заявил, что Lada Aura выпустят в особой комплектации для такси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ильинского, особая комплектация будет отличаться небольшим упрощением, которое сделает использование Lada Aura более удобным для сферы такси. Он также добавил, что до конца 2024 года планируется выпустить до 3 тысяч Lada Aura.

«Будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации», — рассказал Ильинский.



Ранее президент России Владимир Путин приехал на Lada Aura на церемонию открытия нового участка трассы М-11 «Нева».