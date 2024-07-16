Geely Monjaro скоро обновится в Китае: первые фотографии

Посмотрите, как изменится дизайн Geely Monjaro в ближайшем будущем. В Китае к выходу на рынок готовится рестайлинговая версия популярного в России кроссовера — ее фотографии появились в базе MIIT, на них обратил внимание портал «Китайские автомобили». Можно выделить одно ключевое изменение: Monjaro получит модернизированную радиаторную решетку с минималистичной эмблемой посередине и широко расставленными вертикальными ламелями.

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«Китайские автомобили» пишут, что рестайлингу подвернутся все версии Monjaro, которые продаются в КНР, в том числе модификации с передним и полным приводом, с семиступенчатым «роботом» и восьмидиапазонным автоматом.

Из сертификационных документов следует, что с активированной функцией Start/Stop смешанный расход топлива обновленного Monjaro составляет 7,59−8,59 литра на 100 километров. Для сравнения, версия с 238-сильным ДВС объемом 2,0 литра, автоматом и полным приводом, которая продается в России в настоящее время, расходует 8,5 литра в смешанном цикле.

В Китае цены на Geely Monjaro с актуальным дизайном лежат в диапазоне от 137,2 тысячи до 185,2 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,67−2,25 миллиона. В России это флагман линейки Geely и стоит он ощутимо дороже — от 4 244 990 до 4 744 990 рублей без учета скидок и 3 794 990−4 294 990 рублей с ними.

За первую половину 2024 года Geely реализовала в России более 69,1 тысячи автомобилей, свыше 23,8 тысячи из которых — это Monjaro (данные «Автостата»). Модель остается самой популярной в актуальной линейки марки и продается в России лучше, чем, например, Lada Niva Travel (менее 20,4 тысячи проданных за полгода экземпляров).