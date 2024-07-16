Porsche 911 получил особую версию с испанскими мотивами

Компания Porsche выпустила особый 911 Carrera GTS Cuarenta Edition.

Спорткар празднует 40-летие испанского филиала Porsche Ibérica и имеет эксклюзивную отделку кузова и салона. Например, его цвет создан под вдохновением от листьев дуба каменного, а декор отдает дань уважения эпохе 1980-х. Силовая установка стандартная: гибридная система на базе оппозитной «шестерки» 3.6.

Компания Porsche отметила 40-летие испанского филиала Porsche Ibérica выпуском особой версии спорткара 911. Исполнение Cuarenta (в переводе с испанского — «сорок») — это совместная работа мадридского офиса, отделения персонализации Sonderwunsch и студии Style Porsche. Вдохновением для дизайнеров стала культура и традиции народов, населяющих Пиренейский полуостров, а за основу они взяли купе Carrera GTS, потому что именно с этой модификации «911-го» началась история испанской «дочки» Porsche.

Спорткар окрасили в созданный отделением Porsche Exclusive Manufaktur зеленый колер Quercusverde, который напоминает цвет листьев самого распространенного дерева в Испании — дуба каменного. Его изображение также можно найти на логотипах. На задних крыльях — популярная в 80-х защитная пленка. Колеса двухцветные, что тоже отсылает к первым годам работы Porsche Ibérica. Салон украшен кожей Truffle Brown и Cohiba Brown (намёк на работы мастеров-седельщик), а также текстилем со знаменитым узором Tartan.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

В движение Porsche 911 Carrera GTS Cuarenta Edition приводит новая гибридная силовая установка на базе «оппозитника» 3.6. Её комбинированная отдача — 541 лошадиная сила и 610 Нм крутящего момента, на 61 силу больше, чем у предшественника. С места до ста заднеприводный 911 Carrera GTS поколения 992.2 разгоняется за три секунды ровно. Максимальная скорость — 312 километров в час.