Самый доступный "Москвич" резко подорожал

Кроссовер Москвич 3 в июле подорожал в России на 99-134 тыс. рублей. Завод «Москвич» удалил из прайс-листа кроссовера Москвич 3 цены на его комплектации 2023 года выпуска. Остались лишь авто 2024 года, а сама модель подорожала на 99 — 134 тыс. рублей.

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Состав комплектаций 2023-го и 2024 годов производства идентичен: «Стандарт» с 6-ступенчатой МКП, «Стандарт» с вариатором, «Стандарт плюс» с МКП, «Стандарт плюс» с вариатором и «Комфорт», которая выпускается только в двухпедальном исполнении с бесступенчатым вариатором CVT.

Оснащение версий 2023 и 2024 годов тоже ничем не отличается. Но цены на прошлогодние комплектации были ниже, чем на «свежие».

«Стандарт» с МКП 2023 г. в. стоил 1 590 000 руб., а 2024 –1 690 000 руб. Разница составила 100 тыс. руб.

Стоимость «Стандарт» с CVT 2023 г. в. составляла 1 655 000 руб., а 2024 – 1 760 000 руб. «Стандарт плюс» с МКП 2023 г. в. стоил 1 601 000 руб., сейчас его цена составляет 1 700 000 руб. «Стандарт плюс» с CVT 2023 г. в. продавали по цене 1 666 000 руб., сейчас машина 2024 г. в. подорожала до 1 770 000 руб.

Цены на версию «Комфорт» с CVT составляют 1 766 000 руб. и 1 900 000 руб. соответственно.