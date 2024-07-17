В Россию могут запретить ввозить старые машины

В странах ЕАЭС могут запретить ввоз автомобилей, возраст которых превышает семь лет. С подобной инициативой выступил Казахстан. Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства РК Адильбек Бектибаев заявил, что предложение выглядит оптимистично. При этом реализации проекта могут помешать другие страны-участники Евразийского экономического союза.

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Бектибаев считает, что против запрета ввоза старых автомобилей могут выступить Армения и Кыргызстан. При этом чиновник заявил, что Казахстану необходимо обновлять автопарк, поэтому страна будет настаивать на реализации инициативы.

По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день около половины всех машин в Казахстане – старше 20 лет. Между тем, в России средний возраст легковых автомобилей составляет 15 лет и два месяца.

В начале апреля власти Узбекистана ужесточили правила ввоза иностранных машин с целью перепродажи. Тогда специалисты сообщили, что новые правила могут привести к закрытию многих автосалонов.