Лишение прав за оставление места ДТП могут заменить штрафом

За оставление места аварии предложено ввести штраф. Соответствующий законопроект сегодня внесут в Госдуму. До сих пор за это нарушение у нас предусматривается либо лишение прав на год - полтора, либо арест до 15 суток. По сути, штраф - более мягкое наказание. Чем же вызвано желание смягчить ответственность водителей?

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Представим себе ситуацию, когда водитель, выезжая с парковки, слегка зацепил чужую машину. Он не услышал ни характерного звука, ничего, и просто поехал себе дальше. А дальше к нему приходят сотрудники ГИБДД и предъявляют претензии, что он оставил место ДТП, о котором он знать не знал. Он готов понести наказание, готов компенсировать ущерб, но закон не умолим: лишение прав и никаких штрафов.

За употребление каких лекарств можно лишиться прав?

В последнее время очень часто в судебной практике идут дела о так называемых бесконтактных ДТП. Когда водитель кого-то подрезал на дороге, второй водитель не справился с управлением и улетел в кювет, в лучшем случае. А первый автомобилист уже уехал. Ведь касания с его автомобилем не было. В этом случае, если факт такого подрезания будет установлен, его обвинят именно в оставлении места ДТП.

Причем тут доходит до курьезов. Некая девушка, выезжая с прилегающей территории на дорогу, решила что успеет проскочить перед автобусом. И ей это даже удалось. Но водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с ее автомобилем. В результате в салоне автобуса упала одна пассажирка и получила травму. А падение пассажира в общественном транспорте - это ДТП. Но откуда девушка, управлявшая легковушкой, могла знать, что в салоне автобуса кто-то упал и получил травму? Она просто продолжила движение.

Довольно частый случай в судебной практике. Человек случайно сбивает пешехода. Берется его срочно доставить в больницу. Привозит туда, сдает врачам. Причем, сообщает им, кто он, оставляет паспортные данные, номер телефона, а после этого уезжает домой.

Не все автомобилисты хорошо помнят правила дорожного движения. В такой ситуации он должен был вернуться на место ДТП и дождаться оформления аварии. А так - скрылся с места происшествия.

А бывают и такие ситуации. Водитель случайно зацепил пешехода, пешеход выматерился и гордо удалился. А потом он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. И тут опять будет оставление места происшествия. А так как статья за это нарушение, даже если водитель вовсе не собирался скрываться, предусматривает только лишение прав или арест, то и будет этот водитель наказан соответствующим образом.

Как рассказал автор законопроекта, глава комитет Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, оставление места ДТП - одно из наиболее серьезных административных правонарушений. Однако, как показывает практика, ситуации бывают разные.

"Есть умышленное покидание места ДТП, а есть неумышленное или вынужденное, но с обязательствами компенсировать причиненный незначительный ущерб. Мы предлагаем дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для тех, кто оставил место ДТП. Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт Александр Шумский опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке - вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления ТС. А сколько небольших, практически бытовых историй - например, в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины или чуть "притер", не заметив, что фактически стал участником ДТП, и продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приемов для вымогания денег. Проект вносится с целью защиты автовладельцев в подобных ситуациях, но при этом подчеркнуто оставляет исключительно за судьей право определять степень виновности водителя", - пояснил депутат.



Именно по этой причине он предлагает поправить статью 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, добавив в нее альтернативное наказание для таких водителей в виде штрафа 10 тысяч рублей. Тогда у судей появится возможность при деятельном раскаянии виновного, при условии, что он просто мог не подозревать о том, что совершил ДТП, назначить более мягкое наказание. Пока такой возможности Кодекс не дает.