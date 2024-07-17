«Европейская Tesla» изобрела руль-штурвал для электромобилей будущего

Европейская компания Stellantis запатентовала инновационный руль-штурвал для электромобилей будущего.

Дизайн напоминает штурвальную систему Tesla, но с уникальными функциями. Этот штурвал управляет как рулем, так и ускорением и торможением, заменяя традиционные педали.

Для ускорения нужно нажимать на штурвал, а для торможения – тянуть его на себя.

© CarBuzz

© CarBuzz

© CarBuzz

© CarBuzz

© CarBuzz

© CarBuzz

Система использует технологию steer-by-wire, что позволяет рулю работать без физического соединения с рулевой колонкой. Штурвал также может складываться и убираться в приборную панель, когда автомобиль переходит в автономный режим.

Эта разработка вызвала некоторые вопросы по безопасности.

Возможность непреднамеренного отпускания тормоза при замедлении требует дополнительных тестов и может потребовать внедрения полуавтономных систем помощи водителю, таких как автоматическое экстренное торможение.