Сколько будет стоить Changan CS95 c «зимним» пакетом в России

Объявлена стоимость Changan CS95 с полезными для России опциями. Сhangan расширяет список комплектаций обновленного СS95, который продается на российском рынке с осени 2023 года. До недавнего времени у модели не было «зимнего» пакета, однако теперь он появился и включает обогрев лобового стекла, руля, а также кресел первого и второго ряда. «Теплые» опции доступны в новой комплектации Tech, и с ними автомобиль стоит дороже на 80−150 тысяч рублей.

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Так, исполнение Tech оценивается в 4 309 900 рублей, тогда как Changan СS95 в начальной комплектации можно купить за 4 229 900 рублей. Версия Black Edition без «теплых» опций обойдется в те же 4 229 900 рублей, а с ними — в 4 379 900. Стоит отметить, что до появления комплектации Tech с подогревами их можно было докупить непосредственно у дилера. Теперь же кроссовер оснащается перечисленными функциями уже на заводе, и, как сообщалось ранее, это эксклюзив для России.

Changan СS95 New, обновленная версия прежнего «девяносто пятого», отличается дизайном радиаторной решетки, бамперами с вертикальными прорезями воздухозаборников и четырьмя накладкам, имитирующие выхлоп. Длина автомобиля составляет 4,95 метра, а салон рассчитан на семь человек — с трехместным диваном на втором ряду. В России модель предлагается с четырехцилиндровым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 226 лошадиных сил связке с восьмидиапазонным автоматом Aisin. Привод полный.

За первую половину 2024 года Сhangan реализовал в России более 48 тысячи новых автомобилей, в том числе свыше 10 тысяч в июне. Самой популярность моделью марки на российском рынке является «младший» кроссовер CS55, который в первый летний месяц купили 3,9 тысячи россиян, а с января по июнь эта модель разошлась в количестве 16,1 тысячи экземпляров.