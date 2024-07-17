АвтоВАЗ озвучил планы на количество «длинных» Lada Vesta Aura в этом году

Раскрыт объем производства Lada Vesta Aura в 2024 году. До конца года с конвейера АвтоВАЗа в Тольятти должны сойти до трех тысяч таких автомобилей, сказал РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский. В следующем году особо комфортные версии Vesta будут выпускаться со скоростью 2,5 единицы в час, а в перспективе темп может быть увеличен до пяти, если их начнут закупать таксопарки.

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Ильинский еще раз подтвердил, что готовится упрощенная версия Lada Vesta Aura для такси. АвтоВАЗ готов наращивать скорость производства таких Vesta, но только если удастся наладить поставки таксопаркам. Для этого надо сделать локальный автопром приоритетным, а также принять закон о такси в изначальной редакции, чтобы регионы сами устанавливали требуемый уровень локализации.

Майские поправки к закону, напомним, исключают из него балльную систему оценки локализации автомобилей такси.

Lada Vesta Aura — удлиненный вариант «Весты» с растянутой на 250 миллиметров колесной базой и более комфортным салоном. Также у него улучшены шумоизоляция и подвеска. В «дорогой» версии салон будет кожаным, в исполнении для такси — тканевым.

Также дешевой Aura положены аналоговая «приборка» вместо цифровой, небольшой экран медиасистемы вместо 10-дюймового с «Яндексом» и 1,6-литровый двигатель вместо 1,8-литрового.

Серийное производство Aura планируют наладить в сентябре 2024 года.