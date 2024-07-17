Бездорожный просвет: версии интересных автомобилей для оффроуда
Многие автомобильные компании создают экстремальные исполнения своих моделей для тяжёлого бездорожья. Однако если в случае с серьёзными вездеходами, которые изначально являются неплохими «проходимцами», это кажется вполне логичным, то хардкорные варианты спортивных премиальных вседорожников могут выглядеть странно. В нашей подборке представлены недавние новинки из обеих этих групп: на звание покорителей оффроуда претендуют особые версии уже привычных кроссоверов и внедорожников от автопроизводителей из Германии, Японии и Китая.