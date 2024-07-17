Тёмные декоративные детали позаимствованы у варианта M Sport, а вставки из углеволокна в интерьере — у X5 M60i и X5 M Competition. Во внедорожный пакет, предусмотренный по умолчанию, включены пневмоподвеска, механически блокируемый дифференциал сзади и дополнительная защита днища, клиренс стал больше, а ещё появились четыре новых режима езды.