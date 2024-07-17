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Бездорожный просвет: версии интересных автомобилей для оффроуда

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BMW X5 Silver Anniversary Edition xOffroad. Package Кроссовер отмечает 25-летие: в честь этого события производитель представил лимитированную версию Silver Anniversary Edition с внедорожным набором xOffroad Package. За основу взята модификация xDrive40i, которая обрела колер Lime Rock Grey и памятный шильдик на двери.
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BMW X5 Silver Anniversary Edition xOffroad. Package Кроссовер отмечает 25-летие: в честь этого события производитель представил лимитированную версию Silver Anniversary Edition с внедорожным набором xOffroad Package. За основу взята модификация xDrive40i, которая обрела колер Lime Rock Grey и памятный шильдик на двери. 
© Motor.ru
Тёмные декоративные детали позаимствованы у варианта M Sport, а вставки из углеволокна в интерьере — у X5 M60i и X5 M Competition. Во внедорожный пакет, предусмотренный по умолчанию, включены пневмоподвеска, механически блокируемый дифференциал сзади и дополнительная защита днища, клиренс стал больше, а ещё появились четыре новых режима езды.
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Тёмные декоративные детали позаимствованы у варианта M Sport, а вставки из углеволокна в интерьере — у X5 M60i и X5 M Competition. Во внедорожный пакет, предусмотренный по умолчанию, включены пневмоподвеска, механически блокируемый дифференциал сзади и дополнительная защита днища, клиренс стал больше, а ещё появились четыре новых режима езды. 
© Motor.ru
В комплектацию входит xOffroad Camera с функцией xOffroad View, которая даёт возможность на скорости до 35 км/ч вывести на панель приборов изображение обстановки вокруг. Его дополняют сведения о наклоне кроссовера либо уклоне дороги, кренах и дорожном просвете в каждый конкретный момент.
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В комплектацию входит xOffroad Camera с функцией xOffroad View, которая даёт возможность на скорости до 35 км/ч вывести на панель приборов изображение обстановки вокруг. Его дополняют сведения о наклоне кроссовера либо уклоне дороги, кренах и дорожном просвете в каждый конкретный момент. 
© Motor.ru
Колёсные диски M Sport диаметром 20 дюймов опционально можно «обуть» в покрышки General Grabber для бездорожья. Кроме того, в список оснащения входят крышной багажник, фаркоп и коврики. Особый шильдик внутри напоминает об эксклюзивном статусе новинки. В августе компания начнёт выпуск примерно тысячи машин для США.
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Колёсные диски M Sport диаметром 20 дюймов опционально можно «обуть» в покрышки General Grabber для бездорожья. Кроме того, в список оснащения входят крышной багажник, фаркоп и коврики. Особый шильдик внутри напоминает об эксклюзивном статусе новинки. В августе компания начнёт выпуск примерно тысячи машин для США. 
© Motor.ru

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BAIC BJ40 Blade Hero Edition. Рамный вездеход нового поколения получил внедорожную версию, причём дизель доступен исключительно в ней.
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BAIC BJ40 Blade Hero Edition. Рамный вездеход нового поколения получил внедорожную версию, причём дизель доступен исключительно в ней. 
© Motor.ru
Это исполнение обрело «грязевые» покрышки, увеличенный до 230 миллиметров дорожный просвет, точки для установки шноркеля, тягово-сцепное устройство и прочие доработки.
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Это исполнение обрело «грязевые» покрышки, увеличенный до 230 миллиметров дорожный просвет, точки для установки шноркеля, тягово-сцепное устройство и прочие доработки. 
© Motor.ru
Машина сможет преодолеть брод глубиной до 800 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 38 и 36 градусов соответственно. У неё неразрезной мост и блокируемый дифференциал сзади, полный привод с жёстким подключением и «понижайка».
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Машина сможет преодолеть брод глубиной до 800 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 38 и 36 градусов соответственно. У неё неразрезной мост и блокируемый дифференциал сзади, полный привод с жёстким подключением и «понижайка». 
© Motor.ru
Отдача 2,0-литрового дизельного мотора равна 163 лошадиным силам и 400 Нм. Бензиновый турбоагрегат аналогичного объёма выдаёт 234 силы и 395 Нм.
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Отдача 2,0-литрового дизельного мотора равна 163 лошадиным силам и 400 Нм. Бензиновый турбоагрегат аналогичного объёма выдаёт 234 силы и 395 Нм. 
© Motor.ru
Lexus NX Overtrail. Производитель модернизировал свой кроссовер в Японии и добавил ему «внедорожное» исполнение Overtrail, как у нового GX. Оно обрело увеличенный на 15 миллиметров клиренс и покрышки для бездорожья.
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Lexus NX Overtrail. Производитель модернизировал свой кроссовер в Японии и добавил ему «внедорожное» исполнение Overtrail, как у нового GX. Оно обрело увеличенный на 15 миллиметров клиренс и покрышки для бездорожья. 
© Motor.ru

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Уже в «базе» предусмотрены электронноуправляемые амортизаторы AVS с особыми настройками и изменённый режим езды Trail, который после обновления достался всем полноприводным NX.
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Уже в «базе» предусмотрены электронноуправляемые амортизаторы AVS с особыми настройками и изменённый режим езды Trail, который после обновления достался всем полноприводным NX. 
© Motor.ru
Снаружи отличить новинку удастся по чёрным 18-дюймовым колёсам и чёрному же декору. Гамма окрасок для кузова включает семь оттенков, среди которых новый Moon Desert.
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Снаружи отличить новинку удастся по чёрным 18-дюймовым колёсам и чёрному же декору. Гамма окрасок для кузова включает семь оттенков, среди которых новый Moon Desert. 
© Motor.ru
Интерьер оформлен в цветах Black/Monolith с декором Geolayer. Моторная линейка та же, что у стандартного NX: это «турбочетвёрка» 2.4 и гибридная силовая установка на основе «атмосферника» 2.5.
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Интерьер оформлен в цветах Black/Monolith с декором Geolayer. Моторная линейка та же, что у стандартного NX: это «турбочетвёрка» 2.4 и гибридная силовая установка на основе «атмосферника» 2.5. 
© Motor.ru
Mengshi M-Hero Dragon Armor. У китайского вездехода появилась модификация для серьёзного бездорожья. Её дебют приурочили к грядущей премьере кинофильма «Операция Дракон». Новинка получила внедорожные аксессуары и обилие углепластиковых деталей.
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Mengshi M-Hero Dragon Armor. У китайского вездехода появилась модификация для серьёзного бездорожья. Её дебют приурочили к грядущей премьере кинофильма «Операция Дракон». Новинка получила внедорожные аксессуары и обилие углепластиковых деталей. 
© Motor.ru
Заявленная доля композитного материала в конструкции — 22,3 процента: из него изготовлены крыша, капот, компоненты обвеса и часть декора. Также автомобиль обрёл силовые бамперы, экспедиционный багажник, электрическую лебёдку, фаркоп и комплект для «выживания».
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Заявленная доля композитного материала в конструкции — 22,3 процента: из него изготовлены крыша, капот, компоненты обвеса и часть декора. Также автомобиль обрёл силовые бамперы, экспедиционный багажник, электрическую лебёдку, фаркоп и комплект для «выживания». 
© Motor.ru

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Это топор, лопата, канистры и огнетушитель, которые закреплены на «разгрузках» сбоку и не занимают пространство внутри. Салон по умолчанию отделан тёмно-серой, белой или оранжевой кожей наппа, потолок обшит чёрной замшей.
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Это топор, лопата, канистры и огнетушитель, которые закреплены на «разгрузках» сбоку и не занимают пространство внутри. Салон по умолчанию отделан тёмно-серой, белой или оранжевой кожей наппа, потолок обшит чёрной замшей. 
© Motor.ru
Исходную модель оснащают 1088-сильной четырёхмоторной электрической установкой или гибридной системой с тремя электродвигателями и «турбочетвёркой» 1.5 (комбинированная мощность — 816 сил). Предусмотрены электронноблокируемые дифференциалы спереди и сзади, а также выбор режимов движения. Клиренс составляет 335 миллиметров.
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Исходную модель оснащают 1088-сильной четырёхмоторной электрической установкой или гибридной системой с тремя электродвигателями и «турбочетвёркой» 1.5 (комбинированная мощность — 816 сил). Предусмотрены электронноблокируемые дифференциалы спереди и сзади, а также выбор режимов движения. Клиренс составляет 335 миллиметров. 
© Motor.ru
Toyota Crown Crossover Landscape. Спецверсия кросс-седана вдохновлена раллийной эстетикой. Делать новинку планируют лишь до декабря. За доплату предложена двухцветная окраска.
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Toyota Crown Crossover Landscape. Спецверсия кросс-седана вдохновлена раллийной эстетикой. Делать новинку планируют лишь до декабря. За доплату предложена двухцветная окраска. 
© Motor.ru
Кроме того, предусмотрены диски диаметром 18 дюймов, обутые в покрышки для бездорожья, накладки на колёсные арки, фаркоп, красные брызговики и противотуманный фонарь сзади, а клиренс вырос на 25 миллиметров (до 170).
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Кроме того, предусмотрены диски диаметром 18 дюймов, обутые в покрышки для бездорожья, накладки на колёсные арки, фаркоп, красные брызговики и противотуманный фонарь сзади, а клиренс вырос на 25 миллиметров (до 170). 
© Motor.ru
В интерьере — особая чёрная обивка, складываемый в пропорции 60/40 задний ряд и лазерная гравировка с изображением логотипа исполнения на передней панели. В дилерском центре предложат добавить поперечины для крышного багажника.
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В интерьере — особая чёрная обивка, складываемый в пропорции 60/40 задний ряд и лазерная гравировка с изображением логотипа исполнения на передней панели. В дилерском центре предложат добавить поперечины для крышного багажника. 
© Motor.ru

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Гибридная система с «турбочетвёркой» 2.4 и шестиступенчатым автоматом Direct Shift выдаёт 349 лошадиных сил и 543 Нм. Полный привод E-Four Advanced перераспределяет крутящий момент между осями в соотношении от 70:30 до 20:80.
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Гибридная система с «турбочетвёркой» 2.4 и шестиступенчатым автоматом Direct Shift выдаёт 349 лошадиных сил и 543 Нм. Полный привод E-Four Advanced перераспределяет крутящий момент между осями в соотношении от 70:30 до 20:80. 
© Motor.ru
Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition. Модель обрела «дакаровское» исполнение. Основой оказалась модификация Black Edition, а новинка станет эксклюзивом для ОАЭ.
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Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition. Модель обрела «дакаровское» исполнение. Основой оказалась модификация Black Edition, а новинка станет эксклюзивом для ОАЭ. 
© Motor.ru
Её посвятили 10 подряд победам фирмы в культовом «Дакаре», но не в общем зачёте, а в номинации T2 для почти стандартных серийных машин.
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Её посвятили 10 подряд победам фирмы в культовом «Дакаре», но не в общем зачёте, а в номинации T2 для почти стандартных серийных машин. 
© Motor.ru
Сохранены чёрная радиаторная решётка, защитная пластина и брызговики, но добавлены чёрные и серые наклейки. Кроме того, предусмотрены чёрные колёса диаметром 18 дюймов с внедорожными шинами и алые передние петли для буксировки.
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Сохранены чёрная радиаторная решётка, защитная пластина и брызговики, но добавлены чёрные и серые наклейки. Кроме того, предусмотрены чёрные колёса диаметром 18 дюймов с внедорожными шинами и алые передние петли для буксировки. 
© Motor.ru
Спецверсия предложена только с бензиновым 415-сильным наддувным V6 объёмом 3,5 литра, 10-диапазонным автоматом и полным приводом.
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Спецверсия предложена только с бензиновым 415-сильным наддувным V6 объёмом 3,5 литра, 10-диапазонным автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru

Многие автомобильные компании создают экстремальные исполнения своих моделей для тяжёлого бездорожья. Однако если в случае с серьёзными вездеходами, которые изначально являются неплохими «проходимцами», это кажется вполне логичным, то хардкорные варианты спортивных премиальных вседорожников могут выглядеть странно. В нашей подборке представлены недавние новинки из обеих этих групп: на звание покорителей оффроуда претендуют особые версии уже привычных кроссоверов и внедорожников от автопроизводителей из Германии, Японии и Китая.