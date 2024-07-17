Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

Эксперт спрогнозировал рост цен на китайские автомобили в этом году. В начале недели Минпромторг предложил поэтапно повышать ставки утилизационного сбора. Главный редактор «За рулём» Максим Кадаков предположил, что это повлияет на стоимость китайских автомобилей, которые продаются в России официально. По его мнению, резкого скачка цен не будет, они плавно повысятся на 200−300 тыс. рублей.

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Поэтапная индексация подразумевает рост ставок в этом году 70−80%, а затем на 10−20% ежегодно до 2030 года. По мнению эксперта, эти сборы будут закладывать в итоговую цену импортных автомобилей. Однако рост будет постепенным в зависимости от марки и модели.

В Минпромторге заявили, что утильсбор не повлияет на стоимость отечественных автомобилей. А поэтапный рост ставок будет способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений по локализации производства для зарубежных компаний.

Предполагается, что ставки вырастут с 1 октября этого года.