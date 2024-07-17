На продажу выставили 34-летнюю Mazda 323F с пробегом 630 км

Капсула времени: на продажу выставили 34-летний Mazda 323F с пробегом 630 км
Помните дни, когда автопроизводители не могли устоять перед соблазном сделать купе-подобные версии своих повседневных моделей? Хотя та эпоха кажется давней историей, на свет иногда появляются капсулы времени, такие как этот Mazda 323F 1990 года.
Несмотря на то, что этой Mazda 323F 34 года, она по-прежнему в идеальном состоянии, ведь на одометре всего 630 км. Это одна из нескольких машин из швейцарского дилерского центра Heinz Macchi, которая годами хранилась на складе после смерти жены и сына владельца.
Автомобиль ни разу не регистрировался, что делает его следующим владельцем потенциально первым, кто выведет его на дорогу.
Mazda 323F, известная в Японии как Familia Astina, дебютировала в 1989 году как более спортивный вариант компактной модели 323/Familia шестого поколения. Модель имела пятидверный кузов фастбэк, выдвижные фары, небольшой спойлер и полноразмерные задние фонари.
Этот конкретный экземпляр Mazda 323F сочетает светло-голубой цвет кузова с соответствующим цветом велюрового салона. Комплектация GLX отличалась ручными стеклоподъёмниками и люком с электроприводом. Под капотом находится атмосферный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, передающий мощность на переднюю ось через пятиступенчатую механическую коробку передач.
В настоящее время автомобиль находится в Кракове, Польша. Запрашиваемая цена составляет €17,950 (около 1,7 млн рублей по текущему обменному курсу), что является довольно внушительной суммой для 34-летней Mazda. Но не стоит забывать, что это же капсула времени.
Кстати, дилер Heinz Macchi продаёт ещё два автомобиля в том же состоянии. Это Mazda 626 1983 и 1986 годов соответственно, в настоящее время продаваемые по цене €19 100 за каждый.