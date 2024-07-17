На продажу выставили 34-летнюю Mazda 323F с пробегом 630 км

Помните дни, когда автопроизводители не могли устоять перед соблазном сделать купе-подобные версии своих повседневных моделей? Хотя та эпоха кажется давней историей, на свет иногда появляются капсулы времени, такие как этот Mazda 323F 1990 года.

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Несмотря на то, что этой Mazda 323F 34 года, она по-прежнему в идеальном состоянии, ведь на одометре всего 630 км. Это одна из нескольких машин из швейцарского дилерского центра Heinz Macchi, которая годами хранилась на складе после смерти жены и сына владельца.

Автомобиль ни разу не регистрировался, что делает его следующим владельцем потенциально первым, кто выведет его на дорогу.

Mazda 323F, известная в Японии как Familia Astina, дебютировала в 1989 году как более спортивный вариант компактной модели 323/Familia шестого поколения. Модель имела пятидверный кузов фастбэк, выдвижные фары, небольшой спойлер и полноразмерные задние фонари.

Этот конкретный экземпляр Mazda 323F сочетает светло-голубой цвет кузова с соответствующим цветом велюрового салона. Комплектация GLX отличалась ручными стеклоподъёмниками и люком с электроприводом. Под капотом находится атмосферный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, передающий мощность на переднюю ось через пятиступенчатую механическую коробку передач.

В настоящее время автомобиль находится в Кракове, Польша. Запрашиваемая цена составляет €17,950 (около 1,7 млн рублей по текущему обменному курсу), что является довольно внушительной суммой для 34-летней Mazda. Но не стоит забывать, что это же капсула времени.

Кстати, дилер Heinz Macchi продаёт ещё два автомобиля в том же состоянии. Это Mazda 626 1983 и 1986 годов соответственно, в настоящее время продаваемые по цене €19 100 за каждый.