Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro подешевел на 350 000 рублей

Компания Chery снизила цены в России на свой флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 plug-in hybrid. Машина подешевела сразу на 350 000 рублей. Продажи кроссовера в России стартовали в сентябре прошлого года. Тогда Chery Tiggo 8 plug-in hybrid в единственной комплектации Ultimate предлагали по цене 5,2 млн рублей. Сейчас аналогичный автомобиль продают за 4,85 млн рублей.

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Кроссовер приводится в движение гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Отдача силовой установки составляет 235 лошадиных сил. Время разгона с места до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. На чистом электричестве запас хода составляет 80 километров. В гибридном режиме машина потребляет всего 1,5 литра бензина на 100 километров пути при полностью заряженной батарее.