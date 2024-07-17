XCite приостановило производство кроссоверов в РФ

«Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий кроссовер Chery Tiggo 7 Pro под брендом XСite, временно приостановит свою работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, сотрудники предприятия уйдут в плановый корпоративный отпуск с 22 июля.

Отпуск продлится 2 недели — до 4 августа. В это время автомобили XCite выпускаться не будут.

Напомним, что ранее завод принадлежал японскому производителю Nissan. Предприятие работало с июня 2009 года и выпускало автомобили X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

Осенью 2022 года Nissan продал свои российские активы ФГУП «НАМИ», которое после передало их АвтоВАЗу. В январе 2024 года «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию машин под брендом XCite. Единственный в модельной линейке кроссовер X-Cross 7 продается по цене от 2,5 млн рублей.