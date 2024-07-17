В Москве продают лимузин Елизаветы II за 50 млн рублей

В Москве за 50 миллионов рублей продают Mercedes-Benz 600 Pullman 1974 года. Автомобиль примечателен в первую очередь тем, что возил королеву Великобритании Елизавету II. Кроме того, винтажная модель долгое время числилась в автопарке Федеративной Республики Германии, а также принадлежала руководителю концерна Daimler-Benz. Судя по фотографиям, винтажный лимузин сохранился в отличном состоянии.

© Motor.ru

Mercedes-Benz 600 Pullman в кузове W100 выпускали с 1963 по 1981 годы. Лимузины были популярны у членов немецкого правительства, а также у знаменитостей. За годы производства инженеры построили менее трех тысяч подобных машин в разных вариантах кузова.

Представленный экземпляр изначально принадлежал главе концерн Daimler-Benz. Впоследствии лимузин попал в автопарк Федеративной Республики Германии, где машину использовали для приемов важных гостей. В частности, этим Pullman несколько раз пользовалась королева Великобритании Елизаветы II во время визитов в страну. После «службы» лимузин приобрел немецкий производитель пива, а затем машину продали губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение заднеприводный лимузин приводит 6,3-литровый бензиновый V8, отдача которого составляет 250 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. По данным продавца, ежегодный пробег раритета оставляет менее двух тысяч километров. Таким образом, с момента производства автомобиль прошел 95 305 километров. Приобрести редкий «Пульман» с богатой историей можно за 50 миллионов рублей.

В 2022 году в Москве продавали Mercedes-Benz S-Класса Pullman, принадлежавший Владимиру Жириновскому. За 20-летний «партийный» лимузин тогда просили 2,5 миллиона рублей.