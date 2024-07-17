Лишение прав за оставление места ДТП могут заменить на штраф

Власти подготовили новый штраф для водителей. Сейчас за оставление места ДТП водителей могут лишить прав на 1−1,5 года или посадить на 15 суток. Депутаты от ЛДПР во главе с с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым подготовили законопроект, который подразумевает смягчение наказания. Предлагается штрафовать водителей на 10 тыс. рублей или лишать прав на срок не менее одного года.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что смягчение наказания подразумевается в случаях, когда отсутствуют серьёзные последствия для участников аварии. Депутаты предлагают добавить действующий КоАП ещё одним вариантом наказания — штрафом размером 10 тыс. рублей. Решение о том, каким образом наказывать водителя за оставление места ДТП будет принимать суд.

Депутаты пояснили, что это позволит водителям оставлять место аварии в экстренных случаях, например, чтобы доставить пострадавших в больницу. Обстоятельства, которые заставили водителя уехать, он должен будет предоставить в суде и показать доказательства, например, медицинские справки и документы.

По мнению авторов законопроекта, инициатива поможет бороться с мошенниками, например, автоподставщиками, которые нередко запугивают жертв угрозами о лишении прав за покидание места аварии. Кроме того, Нилов добавил, что штраф вместо лишения прав поможет в бытовых ситуациях, когда один автомобиль незначительно задел другой во дворе или даже не заметил этого и продолжил движение.