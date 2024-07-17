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Депутаты предложили заменить лишение прав на штраф для водителей

Власти подготовили новый штраф для водителей. Сейчас за оставление места ДТП водителей могут лишить прав на 1−1,5 года или посадить на 15 суток. Депутаты от ЛДПР во главе с с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым подготовили законопроект, который подразумевает смягчение наказания. Предлагается штрафовать водителей на 10 тыс. рублей или лишать прав на срок не менее одного года.

Лишение прав за оставление места ДТП могут заменить на штраф
© Quto.ru

В пояснительной записке к законопроекту указано, что смягчение наказания подразумевается в случаях, когда отсутствуют серьёзные последствия для участников аварии. Депутаты предлагают добавить действующий КоАП ещё одним вариантом наказания — штрафом размером 10 тыс. рублей. Решение о том, каким образом наказывать водителя за оставление места ДТП будет принимать суд.

Депутаты пояснили, что это позволит водителям оставлять место аварии в экстренных случаях, например, чтобы доставить пострадавших в больницу. Обстоятельства, которые заставили водителя уехать, он должен будет предоставить в суде и показать доказательства, например, медицинские справки и документы.

По мнению авторов законопроекта, инициатива поможет бороться с мошенниками, например, автоподставщиками, которые нередко запугивают жертв угрозами о лишении прав за покидание места аварии. Кроме того, Нилов добавил, что штраф вместо лишения прав поможет в бытовых ситуациях, когда один автомобиль незначительно задел другой во дворе или даже не заметил этого и продолжил движение.

Автоновости
Ярослав Нилов
ЛДПР
Госдума