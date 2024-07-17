Стало известно, сколько штрафов выписали на электросамокаты

Более 150 тысяч штрафов выписали россиянам по новым тарифам за нарушения при езде на электросамокатах этим летом, сообщила «Звезде» представитель компании кикшеринга Юлия Лебедева. Наказание со стороны компаний с 27 мая стало строже. Теперь за езду в нетрезвом виде штрафуют на 100 тысяч рублей.

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Штраф за неспешивание на переходе составляет тысячу рублей, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, — добавила Лебедева.

По ее словам, число встающих на самокат парой уменьшилось на 40%. Кроме того, заблокировано около четырех тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что необходимо ужесточать требования для водителей электросамокатов и электровелосипедов. По его словам, в течение двух последних лет законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учета, контроля и ответственности пользователей такого транспорта, но сейчас перед властями стоит необходимость дополнительно проработать вопрос зонирования для СИМ.

Юрист Дмитрий Славнов до этого заметил, что пострадавший от столкновения с самокатом человек может получить компенсацию даже в том случае, если ему порвали карманы. Для этого необходимо вызвать на место инцидента правоохранителей, а также зафиксировать травмы у медиков.