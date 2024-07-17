Автоэксперт назвал китайские машины, на которые нет дефицита запчастей

Эксперт рассказал, на какие машины всегда есть запчасти. К ним можно отнести массовые бренды, например, Haval, Cherry и Geely, а также некоторые модели, например, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max, Geely Coolray. На них всегда есть кузовные запчасти, оптика и стёкла, расходники на техническое обслуживание.

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Проблемы возникают с теми машинами, которые продаются в малом количестве или вообще не представлены в регионах нахождения. В таком случае ожидание запчасти может доходить до трёх месяцев.

Наилучшая ситуация по запчастям в настоящий момент у тех автомобилей, чьё полное производство находится в России. Сюда можно отнести Haval Jolion, F7, часть автомобилей Chery.

Ранее стало известно, что в России впервые в этом году сократились продажи подержанных машин. По сравнению с июнем 2023 года, в первом летнем месяце этого года продажи автомобилей с пробегом сократились на 0,5%, а по сравнению с маем 2024 года упали на 2,6%. За прошлый месяц в России было реализовано 499,6 тысячи легковых подержанных машин. До июня рынок ежемесячно рос. Самыми популярными марками по-прежнему остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.