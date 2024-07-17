«Соллерс» увеличит продажи коммерческих автомобилей

УАЗ по итогам этого года увеличит продажи автомобилей. По сравнению с 2023 годом, продажи автомобилей Sollers в этом году должны вырасти на 30−40%, заявила замгендиректора компании Зоя Каика. Речь идёт о росте продаж лёгких коммерческих автомобилей. Представитель «Соллерс» отметила, что итоги будут зависеть от рынка, так как коммерческие клиенты чувствительны к стоимости, и повышение ставки утильсбора может повлиять на продажи.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году «Соллерс» продал 8,5 тыс. лёгких коммерческих автомобилей, а в этом году показатель может достигнуть отметки 12 тыс. машин.

Российская компания «Соллерс» владеет предприятиями УАЗ и «Соллерс Комтранс» в Ульяновске, «Соллерс Алабуга» в Елабуге, «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке и автокомпонентным производством в Заволжье. Сейчас Sollers выпускает коммерческие автомобили, пикап Sollers ST6 и линейку моделей УАЗ.

Заместитель гендиректора «Соллерс» отметила, что уровень продаж УАЗ по итогам 2024 года должен составить около 40 тыс. автомобилей. В прошлом году было продано 37,4 тыс. машин.