"Урал" будет выпускать электрогрузовики: названы цены и сроки

На челябинском заводе "Урал" запустят производство электрических грузовиков. Прототип электромобиля представили в начале июля на выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Производитель заявил о грузовике с колесной формулой 4х2, с полной массой 19 тонн и грузоподъемностью шасси до 10,5 тонн.

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Как рассказал портал "АвтоВзгляд", производство электрогрузовика стартует в 2025 году, в рамках специального инвестиционного контракта. Пока перспективная модель "Урала" значится в документах Минпромторга под внутризаводским индексом C220E5-U800074.

Известно, что емкость тяговых батарей российского производства для электрогрузовика будет составлять 250 кВт•ч, а заявленный запас хода - до 250 км. Благодаря системе терморегуляции, контроля температур и напряжения батарея должна стабильно работать при экстремальных -45 градусах по Цельсию.

Ориентировочно шасси будет стоить от 31 млн рублей. С конвейера электрогрузовики сойдут в ноябре 2025 года.

Ранее "РГ" рассказывала о новом семействе машин, которое создают на заводе "Урал".