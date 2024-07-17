Раскрыты планы по воскрешению SsangYong

Испанское издание Motor.es опубликовало информацию о новинках KGM до 2026 года. Ставка - на гибриды и электрокары.

© Российская Газета

Так, согласно слайдам презентации, в 2025 году в Испании появятся KGM Torres EVX - электрическая версия "Торреса", вместе с ним дебютирует и Torres Coupe - тот же KGM Actyon, о котором "РГ" рассказывала накануне. Издание утверждает, что он будет гибридом (HEV). Еще один представитель семейства - электрический Torres Pick Up.

На 2026 год запланирован выход еще двух моделей, которые находятся в стадии разработки: кроссоверы с кодовыми обозначениями KR10 и F100. Известно, что оба - гибриды, но у KR10 также будет полностью электрическая версия.

В частности, KGM подтвердила запуск двух новых внедорожников. Два автомобиля типа внедорожника, известные внутри страны под кодами KR10 и F100. Оба будут доступны с гибридной технологией, а в конкретном случае KR10 будет также электрический вариант.