В Кремле назвали две причины поездки Путина за рулем Lada Aura

Поездка президента России Владимира Путина за рулем автомобиля Lada Aura была обусловлена двумя причинами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция Маяк в Telegram.

В первую очередь, выбор транспортного средства был обусловлен тем, что Lada Aura производится в России, пояснил Песков. Помимо этого, таким образом в Кремле привлекли внимание к открытию объезда вокруг города Тольятти, отметил он.

АвтоВАЗ раскрыл подробности о Lada Aura Путина

«Вот поэтому новая модель ["АвтоВАЗа"] была выбрана», — заключил он.



Путин воспользоваться Lada Aura, чтобы приехать на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. После поездки Путин положительно отозвался об автомобиле. «Хорошая машина», — ответил он на вопрос журналиста и поднял вверх большой палец.