В Peugeot рассказали, как будут конкурировать с «китайцами»

Компания Peugeot хочет стать «более китайской» для конкуренции с производителями из Поднебесной. Это означается снижение расходов и контроль над всей цепочкой добавленной стоимости. Французская марка планирует сама закупать сырье, строить заводы по производству аккумуляторов и усиливать присутствие в перспективных регионах — от Африки до Ближнего Востока.

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Главный исполнительный директор Peugeot Линда Джексон дала большое интервью немецкому изданию Handelsblatt, в котором рассказала, как компания планирует конкурировать с китайскими брендами, пишет сайт 110km. Сейчас издержи производителей из Поднебесной в среднем на 30 процентов ниже, поэтому первоочередной задачей Peugeot, как и всего концерна Stellantis, станет снижение расходов и получение контроля за цепочкой добавленной стоимости — от сырья до дилерских центров. В перспективе марка должна стать, что называется, «более китайской» и научиться оперативно реагировать на рыночные изменения.

Одновременно делается ставка на имидж и технологии, ведь зачастую машины покупают не только из-за их низкой цены. Другой немаловажный фактор — широкая сеть дилерских и сервисных центров. За пределами Европы Peugeot будет активно продвигаться в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Вьетнаме. А вот Китай с его агрессивной конкуренцией и постоянными ценовыми войнами интересует французов всё меньше. Сегодня на международные продажи приходится около 20 процентов, но в будущем их доля вырастет до тридцати.

Несмотря на снижение интереса к электромобилям, Peugeot не спешит пересматривать стратегию развития, согласно которой к 2030 году её линейка будет состоять из одних батарейных моделей. Впрочем, по словам Джексон, компания «продолжает изучать рынок» и на всякий случай развивает все три направления силовых установок: традиционные ДВС, гибридные и электрические системы. Цель прежняя — к 2038 году объявить себя углерод-нейтральным производителем.