Названы города, в которых будут продаваться электрокары новой марки Exlantix

Перечислены города, в которых можно будет купить электрокары Exlantix. В настоящее время новый бренд Exlantix формирует дилерскую сеть в разных городах по всей стране. В список, который приводит пресс-служба марки, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень и Нижний Новгород. Местные дилеры будут не только продавать электрокары Exlantix, но также оказывать полный спектр услуг, от технического обслуживания до установки зарядных станций в частных домах.

Автосалоны Exlantix заработают «в ближайшие месяцы», говорится в официальном заявлении российского представительства бренда. Уже есть и некоторые подробности о них, например, о том, что сервисные зоны будут располагать не менее чем тремя постами обслуживания, а также возможностью быстрой зарядки электромобиля на собственной зарядной станции.

«Во всех центрах будут доступны гарантийное послепродажное обслуживание автомобилей, оригинальные запасные части, кузовной ремонт, дополнительное оборудование и аксессуары», — добавили в компании.



© Exlantix

Первой моделью марки (и пока единственной подтвержденной для России) станет электрический седан ES. По неофициальным данным, у нас ES предложат с двухмоторной установкой мощностью 480 лошадиных сил и батареей емкостью 79,9 киловатт-часа, на одном заряде которой электрокар проезжает 650 километров. Цены пока не объявлены.

Зато есть подробности об оснащении. Двери у седана автоматические и оснащены доводчиками, регулировки сиденья (они, к слову, вынесены на дверные карты) и рулевой колонки электрические, есть и функция памяти положения. На центральном тоннеле имеется охлаждаемая зона беспроводной зарядки для смартфона, несколько разных разъемов и ниши для хранения мелочей. По центру передней панели установлен планшет мультимедийной системы, работающей на чипе Qualcomm Snapdragon 8155.

У седана будут панорамная крыша, проекционный дисплей, пакет «зимних» опций (обогрев батареи, лобового стекла, руля и форсунок омывателей), а также подсветка салона с несколькими режимами работы. Для пассажиров на втором ряду доступны подогрев и вентиляция сидений, а управлять климатической установкой и аудиосистемой они могут с отдельного экрана.

Бренд Exlantix входит в состав Chery, при этом то название, под которым мы его знаемы России, используется только на экспортных рынках. В родном Китае электрический седан ES продается под маркой Exeed и именуется Sterra ES.